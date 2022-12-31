Подумала, что в чужом доме: пожилую женщину спасли на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Жуткий ужас испытала 81-летняя жительница Магадана в последний день 2022 года. Женщина не смогла выйти из квартиры и вызвала экстренные службы.

Как сообщает МЧС Магадана, женщина подумала, что находится в незнакомой квартире. Не имея возможности открыть дверь, перепуганная пенсионерка вызвала спасателей.

- С помощью слесарного инструменты дверь аккуратно открыли. Женщину осмотрели специалисты, успокоили и оказали необходимую психологическую помощь, - сообщили в МЧС Магадана.

Спасатели призывают жителей Магадана позаботиться о своих пожилых родственниках, оставшихся без присмотра.

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