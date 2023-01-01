Украли краденое: в Хабаровске избили и ограбили курьера, работавшего на мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске завершили расследование уголовного дела по статье за кражу и передали материалы в суд на рассмотрение по существу. Как сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, пятеро человек избили и забрали деньги у курьера, который работал на мошенников. Курьер был несовершеннолетним.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 15-ти, 17-ти, 20-ти, 21- и 24-летних жителей города Хабаровска и Хабаровского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж), - рассказали в следкоме.

Фигуранты в сентябре прошлого года решили ограбить знакомого, которому еще не было 18 лет, работавшего на мошенников. Группа знала, что в определенный день подросток будут перевозить крупную сумму денег, которую заберет у человека, попавшегося на уловки мошенников. Мошенничество было телефонным.

- Дождавшись, когда несовершеннолетний покинет подъезд жилого дома на улице Железнякова в городе Хабаровске, неся пакет с 450 тысяч рублей, они напали на него, отобрали денежные средства и нанесли ему несколько даров в область лица, после чего с места преступления скрылись.

Сейчас дело расследовали, все доказательства собрали. С обвинительным заключением его направили в суд.

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