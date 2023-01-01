В Магадане инспекторы начали ловить нетрезвых водителей Фото: ГИБДД по Магаданской области

Утро 1 января началось для госавтоинспекторов Магаданской области с остановки нетрезвого водителя. Как сообщает ГИБДД, автомобилист, находившийся в состоянии опьянения, ехал по улице Пролетарской на машине марки Тойота Ленд Крузер Прадо.

- Водителю грозит административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в госавтоинспекции.

Как отметили инспекторы, водить автомобиль в нетрезвом состоянии не просто противозаконно, но и опасно для собственной жизни и жизней окружающих. Другим частникам движения сложно предугадать поведение автомобилиста, у которого затуманено сознание из-за принятого спиртного.

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