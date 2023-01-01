«Забег обещаний» стартует в Хабаровске 1 января Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в первый день нового 2023 года традиционно пройдет «Забег обещаний». Мероприятие, в котором могут принять участие все желающие, стартует в 13:00 на стадионе имени Ленина. Участники пробегут символические 2023 метра. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Забегом в регионе будет дан старт Декаде спорта. Марафон пройдет в крае уже седьмой раз. Его организует беговой клуб «амур» при поддержке правительства края. Участники будут допускаться со справками от терапевта о здоровье.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте мероприятия заранее. Забег бесплатный. Также в крае 4,5 и 6 января на народном катке организуют спортивные локации для детей. Юные жители края должны будут добраться до финиша, пройдя через испытания.

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