Поживился на съемной квартире: житель Хабаровска украл почти всю мебель из арендованного жилья Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске центральный районный суд вынес приговор хабаровчанину, который украл технику и мебель квартиры, арендованной посуточно. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, 19-летнему молодому человеку вменили статью кража с причинением значительного ущерба.

- В феврале этого года молодой человек тайно похитил из квартиры, которую он арендовал посуточно в центре Хабаровска, телевизор и микроволновую печь. Спустя месяц, подсудимый также похитил из этой квартиры стиральную машину, обувной шкаф и вешалку для одежды, - рассказали в прокуратуре.

Когда истек срок аренды жилья, мужчина скрылся, а ключи от квартиры скинул в почтовый ящик. Собственнику нанесен ущерб в размере 160 тысяч рублей. Свою вину хабаровчанин признал и раскаялся. Награбленное у него изъяли. Теперь он отправится в колонию общего режима на два года.

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