Прокуратура Хабаровского района контролирует ход проверки по факту гибели трех человек в пожаре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту происшествия, случившегося накануне вечером. В Федоровке, на улице Набережной, произошел пожар в частном двухквартирном доме. В результате погибли три человека. Их нашли пожарные.

- При ликвидации пожара обнаружены тела трех человек, 1972, 1983 и 1981 годов рождения. Ход процессуальной проверки контролирует прокуратура Хабаровского района, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Перед тем, как произошла трагедия, мужчина, женщина и их гость распивали в доме алкогольные напитки. Что послужило причиной возгорания пока не известно.

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