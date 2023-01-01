В Комсомольске прошли соревнования по стрельбе из боевого пистолета Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-амуре состоялись традиционные соревнования по стрельбе из боевого пистолета. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в соревнованиях приняли участие структурные подразделения ФПС ГПС пожарно-спасательного гарнизона. Мероприятие посвящено Дню спасателя РФ.

- Продемонстрировать свою меткость решили сотрудники 8 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 24». В каждой команде было пять участников: 3 мужчины и 2 девушки, - рассказали в МЧС.

Победителем соревнований стала команда 8 пожарно-спасательного отряда. Специалисты обогнали своих соперников показав отличные результаты. Они набрали на 50 очков больше.

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