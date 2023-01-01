В «Забеге обещаний» приняли участие 250 жителей и гостей Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Мероприятие, открывающее в Хабаровском крае Декаду спорта, состоялось в краевой столице. 250 гостей и жителей города пробежали 2023 метра в «Забеге обещаний». Свисток на старт был дан 1 января в 13:00. Каждый участник перед стартом получил нагрудный номер, где написаны общения на новый год. Об этом сообщили в правительстве края.

Стартовали поклонники бега у северных ворот Универсального краевого спортивного комплекса. Атлеты пробежали символические 2023 метра. Новогодняя акция «Забег обещаний» проходит в седьмой раз. Организатором выступает беговой клуб «Амур» при поддержке правительства Хабаровского края, - рассказали власти.

С 1 января в Хабаровском крае начинается Декада спорта. Во время всех каникул пройдет огромное количество различных состязаний и марафонов. Принять участие в них может любой желающий.

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