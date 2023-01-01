Пощады не будет: холодная погода не отпустит Хабаровск 2 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Первый день Нового 2023 года Хабаровск встретил морозной и ветренной погодой. Уже в новогоднюю ночь холод обжигал лицо, утро оказалось не менее суровым, вот и 2 января погода над хабаровчанами тоже не сжалится.

- В городе Хабаровске – без осадков, температура ночью от -25 до -27 градусов, температура днем от -17 до -19 градусов, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На юге края немного холоднее, чем в краевой столице. Днем столбик термометра покажет -20 градусов, а ночью -30. Центральные районы региона ждет температура еще на два градуса ниже, днем тут до -22 градусов, а вот на севере куда прохладнее – морозы будут стоять до -25 градусов. Выясняя прогноз погоды в Хабаровске и крае на 2 января, стоит помнить, что даже при показателях в -19 градусов ощущаться мороз будет как – 26-30.

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