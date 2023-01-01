Два человека попали в больницу в результате аварии в Магадане Фото: ГИБДД по Магадану

В Магадане днем 1 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека пострадали и попали в больницу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД города, сообщение о ДТП поступило в дежурную группу спецроты ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области. Авария произошла на улице Пролетарской, возле 79 дома.

- Водитель, управляя автомобилем Тойота Ипсум, при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству Тойота Гайя. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и были доставлены в Магаданскую областную больницу, - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция объявила о сборе информации от очевидцев аварии. Тех, кто видел или заснял на видеорегистратор момент ДТП, просят сообщить часть.

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