В Комсомольске прокуратура добилась завершения стройки дома для детей-сирот

В Комсомольске прокуратура добилась завершения стройки домов для детей-сирот
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Комсомольске-на-Амуре после вмешательства прокуратуры подрядчик завершил строительство дома для заселения туда детей-сирот и людей, попавших под программу расселения ветхого жилья. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, строительство объекта должно было закончиться еще в 2021 году, однако подрядчик регулярно отодвигал сроки. 29 декабря 2022 года стройка завершилась.
- С целью завершения строительства жилого дома прокуратурой Комсомольского района обеспечено надзорное сопровождение объекта. Выявлялись нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в действиях подрядчика и заказчика, руководителям которых внесено 6 представлений, - рассказали в ведомстве.
Также с помощью прокуратуры скоординированы действия КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» и подрядчика по оформлению документации по объекту.
Помимо этого, в Селихино должны были построить дом для переселенцев из ветхого жилья. Прокуратура выявила нарушения, провела соответствующую работу, после чего 30 декабря дом ввели в эксплуатацию.
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