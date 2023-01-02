Ребенок пострадал в ДТП в центре Хабаровска Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

На улице Карла Маркса произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает УГИБДД по Хабаровску.

Инцидент случился около 17:40 в субботу, 31 декабря. Водитель Хонды поворачивали налево на регулируемом перекрестке. По какой-то причине автолюбитель не стал пропускать движущийся навстречу Митцубиси. Из-за этого два автомобиля столкнулись.

- В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир Хонды, - сообщили в УГИБДД по Хабаровску.

Госавтоинспекция призывает хабаровчан соблюдать правила дорожного движения во избежание несчастных случаев.

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