Пятеро детей родились в Хабаровском крае в новогоднюю ночь. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Новогодняя ночь в Хабаровском крае оказалась богатой на появление новых жителей. Сразу пять малышей появились на свет под бой курантов. Об этом в своем телеграм-канале «Пулемет Дегтярева» сообщил губернатор региона.

Дети родились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске.

- А если считать с 31 декабря на 1 января, то за это праздничное время стало на 25 жителей Хабаровского края больше, - написал Михаил Дегтярев.

Губернатор напомнил, что в 2023 году продолжится добрая традиция – вручение «Коробки для новорожденного» со всеми необходимыми вещами для младенцев. Старт акции был дан в сентябре 2021 года.

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