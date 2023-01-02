16 ледовых переправ открыто в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае открылось 16 ледовых переправ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так, в Верхнебуреинском районе открыта одна переправа через реку Бурея, ее длина 100 метров, а грузоподъемность – 16 тонн. Еще две переправы действуют в Аяно-Майском районе – через реку Мая (длина – 200 метров, грузоподъемность – 20 тонн) и через реку Батомга (длина – 200 метров, грузоподъемность – 20 тонн). В Хабаровске открыта лишь одна переправа – это технологический выезд для выполнения работ специалистами МУП «Водоканал».

Три переправы расположены в районе имени Полины Осипенко – две через реку Амгунь (длина – 330 метров и 290 метров), и одна через протоку Сомнинскую (длина – 200 метров). Грузоподъемность на каждой переправе 60 тонн.

Самое большое количество переправ в Охотском районе. Там их открылось четыре. Две через реку Охота (длина 48 и 49 метров), одна через реку Ульбея (длина 49 метров) и еще одна через реку Марекан (длина – 47 метров). Грузоподъемность на каждой переправе 20 тонн.

В Верхнебуреинском районе открыта одна переправа через реку Ургал длиной 30 метров и грузоподъемностью 16 тонн.

В Хабаровском районе действует две переправы – через реку Кур (длина 410 метров) и через реку Тунгуска (длина 560 метров). Грузоподъемность на каждой переправе 10 тонн.

Еще по одной переправе открыто в районе имени Лазо – через реку Матай (длина 20 метров, грузоподъемность 40 тонн), и в Николаевском районе – через реку Амур (длина 5 километров, грузоподъемность до 3 тонн).

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