Более 12 тысяч детей появилось на свет в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале «Здравый смысл 27» рассказал о рождаемости в Хабаровском крае в 2022 году.

- Всего за год в Хабаровском крае родились 6472 мальчика и 6036 девочек, - говорится в сообщении Евгения Никонова.

Таким образом в регионе появилось 12 508 новых жителей. Согласно данным Хабаровскстата в 2021 году эта цифра была выше. Так, в 2021 году родилось всего 13 215 человек.

- Самыми популярными именами 2021 года для мальчиков стали Михаил и Артем, а для девочек - Софья и Ева, - добавил зампред.

Напомним, в новогоднюю ночь в Хабаровском крае родились пять малышей.

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