Два автомобиля жестко столкнулись на улице Павла Морозова в Хабаровске. Фото: предоставлено КП.

Две иномарки столкнулись днем 2 января в Хабаровске. ДТП произошло на пересечении улиц Павла Морозова и Вахова.

По информации читателей, столкнулись частный автомобиль и машина такси. В одном из автомобилей от удара отвалилось левое переднее колесо. Там же сработала подушка безопасности.

Два автомобиля жестко столкнулись на улице Павла Морозова в Хабаровске. Фото: предоставлено КП.

Осколки фар и частей автомобилей разбросало по всей проезжей части. Информации о пострадавших пока нет.

Машины заняли полосы проезжей части в сторону центра города, учитывайте это при планировании поездок по Павла Морозова.

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