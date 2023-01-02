Крупных аварий не зафиксировано в первые дни 2023 года в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе рабочей встречи зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Роман Мишин отчитался Михаилу Дегтяреву об обстановке на дорогах и объектах энергетики.

По его словам, в первые дни 2023 года чрезвычайных происшествий и крупных аварий в Хабаровском крае не зафиксировано. В некоторых населенных пунктах было несколько случаев отключения электроэнергии, однако все аварии были оперативно ликвидированы.

- Подготовка к новогодним праздникам всех оперативных служб началась еще 19 декабря по моему поручению, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Все оперативные краевые службы будут работать в режиме повышенной готовности круглосуточно все праздничные дни.

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