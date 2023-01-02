Мусор вывозят каждый день в новогодние выходные в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проверили работу регоператора в период новогодних праздников. Как показала практика, специалисты справляются с вывозом твердых коммунальных отходов.

Как отмечают в правительстве Хабаровского края, объем вывозимого мусора увеличился на 200 тонн в сутки. Работа водителей, в зависимости от маршрута, может начаться даже ночью.

- Сейчас работают усиленные экипажи. Дополнительно задействовано семь машин. Дополнительную технику смогли выделить и субподрядчики, с которыми мы работаем. Некоторые районы города приходится посещать два, а то и три раза. У нас собирается вся информация от управляющих компаний, поэтому мы стараемся не допускать переполнения контейнеров, - рассказал Александр Корчагин, рассказал руководитель управления контроля «Хабавтотранс ДВ».

После проверки с выездом определили, что проблем с вывозом мусора в городе нет, как это было в прошлые годы. В усиленном режиме регоператор будет работать до 9 января.

О проблемах можно сообщить по номеру - 8 (4212) 45-55-00 или на круглосуточную горячую линию – 8-924-308-83-08.

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