До -39 градусов упадет температура 3 января в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Год в Хабаровском крае начинается с крепких морозов и неприятного ветра. В Хабаровске 3 января без существенных осадков, но холодно. Ночью температура упадет до 24-26 градусов мороза, а днем немного поднимется – до 17-19 градусов ниже нуля. Самым неприятным в этот день будет ветер – от 9 до 14 метров западного направления.

На юге Хабаровского края тоже без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 25-27 градусов ниже нуля. Днем слегка потеплеет. Термометр покажет от -16 до -18 градусов. Ветер ожидается юго-западного и северо-западного направлений от 5 до 12 метров.

В центральных районах региона без осадков. Зато ночью можно отморозить уши и нос, ведь температура будет от -23 до -39 градусов. Днем потеплеет, но незначительно. Градусник будет показывать от -14 до -28 градусов. Ветер ожидается различных направлений от 1 до 14 метров в секунду. На побережье Татарского пролива прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров.

На севере Хабаровского края местами небольшой снег и метель, но не везде. В Тугуро-Чумиканском и районе имени Полины Осипенко без существенных осадков. Ночью будет холодно – от -16 до -36 градусов. Днем потеплеет до 11-24 градусов. Ветер различных направлений от 1 до 11 метров, а на побережье Охотского моря порывы до 15-21 метра в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.