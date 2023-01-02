Петарда прилетела в балкон в Еврейской автономной области
Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Салюты и фейерверки – традиционные атрибуты празднования Нового года. Однако если неправильно пользоваться пиротехникой, веселья может и не быть. Так произошло в первые минуты 2023 года в Теплоозерске Еврейской автономной области.
По информации ГУ МЧС России по ЕАО, собственница квартиры одного из домов сидела в комнате и смотрела новогодние программы, как вдруг увидела, что ее балкон горит. Женщина сразу же вызвала спасателей, а пока они ехали, тушила пламя водой, чтобы оно не распространялось по деревянному полу и перегородке.
- Во избежание скрытого горения пожарные пролили конструкции балкона, - сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.
В данный момент разыскивается виновный в пожаре.
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