Травмпункты работают круглосуточно в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края напомнили о работе травмпунктов в праздничные выходные. В то время как больницы и поликлиники работают по режиму выходного дня, травматологи работают в режиме повышенной готовности.

Сейчас в травмпункте на Волочаевской, 10Б работает сразу две бригады.

- Мы обязательно поможем при травмах опорно-двигательного аппарата. Чаще всего бывают повреждения связок, переломы в области голеностопного, плечевого и лучезапястного суставов. Взрослые люди иногда получают травмы на катках. Бывают и бытовые травмы – порезы, раны, ожоги, - сказал Сергей Русин, заведующий травматологическим пунктом больницы № 2 им. профессора Владимирцева.

Обычно в день травмпункт принимает около 70 пациентов, а в праздники – более ста человек.

С графиком работы медицинских учреждений можно ознакомиться по ссылке.

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