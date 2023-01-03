Семьям мобилизованных помогут газифицировать дома в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, попросил Романа Мирошина, зампреда регионального правительства по инфраструктуре, взять на личный контроль вопрос с газификацией домов семей мобилизованных граждан.

Михаил Дегтярев на рабочей встрече подвел главные итоги 2022 года и наметил планы на 2023. Губернатор отметил, что прошлый год стал успешным для региона в улучшении инфраструктуры, особенно в вопросах энергетики.

- Мы обеспечили нулевыми врезками тысячи людей. Теперь наша задача – помочь им приобрести необходимое для дома оборудование. Поэтому мной принято решение увеличить субсидию для социально незащищенных граждан до 150 тысяч рублей и включить в эту группу семьи мобилизованных. Там, где есть газ, нулевая врезка, а глава семьи выполняет задачи, поставленные нашим президентом, нужно поддерживать в первую очередь, - сказал Михаил Дегтярев.

Также успехов удалось достичь и в сфере электроэнергетики. За 2022 год в крае выработано на 1,2 миллиардов киловатт больше энергии, чем за 2021 год. Регион не нуждается в генерации за счет соседних субъектов и может полностью себя обеспечивать. В 2023 году в планах правительства продолжать работу в этом направлении: обновлять и укрупнять сетевое хозяйство.

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