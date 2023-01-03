Три гаража и машина загорелись в Магаданской области
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Ночью 2 января в поселке Палатка загорелись три гаража, внутри одного из них также вспыхнула машина. На место незамедлительно прибыли спасатели из пожарной части №11.
- По прибытии было сформировано звено газодымозащитной службы, поданы огнетушащие вещества в очаг пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Магаданской области.
Шесть человек с помощью двух единиц техники тушили 48 квадратных метров огня. Возгорание удалось ликвидировать, но имущество пострадало. Всего повреждены три гаража и машина, стоящая в одном из них.
Причины пожара до сих пор устанавливаются. Также сотрудники ищут виновных в ЧП и устанавливают точный ущерб от произошедшего.
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