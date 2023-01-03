Двух взрослых и ребенка спасли из пожара в квартире в Магаданской области Фото: Александр КОЦ

В ночь на 3 января в квартире по улице Советская в Сусумане произошел пожар. Вспыхнула все помещение на площади 30 метров. На место незамедлительно прибыли шесть сотрудников пожарной части №4 Магаданской области.

- К тушению также привлекалось две единицы техники. Сотрудники сформировали звено газодымозащитной службы для поиска пострадавших и тушения возгорания, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пожарные провели разведку внутри квартиры и срочно эвакуировали трех человек, среди которых был ребенок. Затем пожар полностью ликвидировали. В результате ЧП пострадали еще два человека, о их состоянии на данный момент ничего неизвестно, им была оказана медицинская помощь. Причина пожара устанавливается. Сотрудники ищут виновных и оценивают ущерб от происшествия.

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