Неизвестный оформил микрозайм на жительницу Магадана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35-летняя жительница Магадана осталась в долгах из-за неизвестного человека. Злоумышленник оформил на нее кредит на сумму четыре тысячи рублей.

Женщина нашла в своем почтовом ящике извещение, в котором говорилось, что она якобы получила от организации по микрозаймам четыре тысячи рублей. Она не обратила на письмо внимания, подумав, что это мошенники сделали спам-рассылку. Вскоре женщине вновь пришло письмо уже с предупреждением: скоро в ее дверь постучат коллекторы. Тогда она испугалась и пошла в полицию.

- Выяснилось, что неизвестное лицо воспользовалось личными данными заявительницы и оформило на ее имя микрозайм в одной из организаций, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Сотрудники завели уголовное дело по признакам мошенничества. Виновного ищут, ему грозит до четырех месяцев ареста.

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