Добровольцам Хабаровского края вручили благодарности за помощь переселенцам из Донбасса
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Благодарности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю вручили добровольцам. Все участники состоят в региональном отделении движения «Школа безопасности.
Волонтеров наградили за неравнодушное отношения к жителям Донбасса. Добровольцы вместе со спасателями МЧС оказывали помощь переселенцам, встречали железнодорожные составы, переносили сумки и вещи, сопровождали до автобусов, а также оказывали поддержку людям в пунктах временного размещения и загружали и отправляли гуманитарную помощь.
Награды вручили Денису Куприянову, Ивану Колеснику и Даниилу Симакину. Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, эти мужчины отличаются умением сопереживать и помогать людям, поэтому оказывали поддержку от чистого сердца.
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