Михаил Дегтярев: гордимся учениками, студентами и педагогами Хабаровского края

Михаил Дегтярев и Виктория Хлебникова обсудили планы работы образовательных учреждений Хабаровского края Фото: Вячеслав Реутов

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, провел рабочую встречу с Викторией Хлебниковой, министром образования и науки региона. Они обсудили организацию работы образовательных учреждений в 2023 году. Отмечается, что по итогам 2022 года Хабаровский край оказался в лидерах по оценке системы образования.

Представители власти обсудили организацию досуга для детей на зимних каникулах. В крае для учеников созданы условия для разных видов отдыха: экскурсии, кружки, спортивные и культурные мероприятия. Всего в крае работают более 1500 школ, организаций дополнительного образования и загородных лагерей. Около 750 школьников уже уехали на смены. Для семей военнослужащих организованы елки и возможность бесплатно съездить отдохнуть в лагерь.

- Наши военные, которые принимают участие в специальной военной операции, это настоящие герои. К сожалению, не без потерь. Поэтому нужно взять под особый контроль и заботу детей, которые остались без отцов, - сказал Михаил Дегтярев.

Отмечается, что в 2023 году работа в этом направлении будет усилена. Особый акцент делают на использовании «Пушкинской карты» для посещения учреждений культуры края молодежью. В крае остается еще 70 тысяч ребят, не подключившихся к программе.

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