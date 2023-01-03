Предприниматели Хабаровского края перевыполнили план по нацпроекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализован в Хабаровском крае с высоким результатом. Бизнесмены перевыполнили план в 4,5 раза. На конец декабря в регионе зарегистрировали более 44 тысяч самозанятых граждан.

- В нашем регионе, где немалую часть МСП составляют микропредприятия, режим самозанятости весьма востребован. Нередко действующие индивидуальные предприниматели и владельцы ООО переходят на этот режим. Этим объясняется небольшое, в пределах 1 процента, снижение общего количества МСП в крае в 2022 году, - сказал Максим Тарасов, первый заместитель министра экономического развития края.

В 2022 году были востребованы меры поддержки малому бизнесу. Так фондом поддержки малого предпринимательства было выдано более 390 микрозаймов суммой около 734 миллионов рублей, еще более четырех миллиардов рублей выдал гарантийный фонд, средства пошли 274 людям.

В крае также действуют эффективные меры поддержки. Начинающие предприниматели могут взять налоговые каникулы на два года. Предпринимателям, работающие по упрощенной системе налогообложения, понизили налоговые ставки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.