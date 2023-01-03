Детскую поликлинику ввели в эксплуатацию в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского края проконтролировала ввод в эксплуатацию детской поликлиники в Хабаровске. Учреждение открыли в Прибрежном микрорайоне города. Стоит отметить, что строительство прошло негладко, но в итоге все закончилось успешно.

Строительство поликлиники велось с 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Прокуратуре пришлось вмешаться в ход работ и организовать надзорное сопровождение. За время строительства было внесено пять представлений заказчику и застройщику. Четыре виновных в нарушениях лица было привлечено к административной ответственности.

- При выявлении нарушений принимались меры прокурорского реагирования. Прокуратура согласовывала действия заказчика, подрядной и проектной организаций, органов строительного контроля, а также государственной власти и местного самоуправления, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После новогодних праздников поликлиника получит лицензию. Когда все документы будут получены, двери учреждения откроются. К поликлинике планируют прикрепить около 25 тысяч детей.

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