Детскую поликлинику ввели в эксплуатацию в Хабаровске
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Прокуратура Хабаровского края проконтролировала ввод в эксплуатацию детской поликлиники в Хабаровске. Учреждение открыли в Прибрежном микрорайоне города. Стоит отметить, что строительство прошло негладко, но в итоге все закончилось успешно.
Строительство поликлиники велось с 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Прокуратуре пришлось вмешаться в ход работ и организовать надзорное сопровождение. За время строительства было внесено пять представлений заказчику и застройщику. Четыре виновных в нарушениях лица было привлечено к административной ответственности.
- При выявлении нарушений принимались меры прокурорского реагирования. Прокуратура согласовывала действия заказчика, подрядной и проектной организаций, органов строительного контроля, а также государственной власти и местного самоуправления, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
После новогодних праздников поликлиника получит лицензию. Когда все документы будут получены, двери учреждения откроются. К поликлинике планируют прикрепить около 25 тысяч детей.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru