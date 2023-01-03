Ударил ножом родственника: подозреваемого задержали на Колыме

Мужчина напал на пожилого родственника с ножом в Сусумане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний мужчина задержан за нападение с ножом на своего 65-летнего родственника. По версии следствия он умышленно попытался убить мужчину в квартире на Советской в Сусумане.

По версии следствия, 2 января оба мужчины распивали вместе алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка, после которой 37-летний мужчина схватился за нож. Он воткнул его в своего родственника.

- Следователи завели уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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