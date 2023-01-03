В Хабаровске будет холодно и без осадков 4 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае продолжают держаться морозы. 4 января в региональной столице будет без осадков. Температура ночью ожидается от -24 до -26 градусов, днем – от -14 до -16 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В южных районах края также не ожидается снега. Ночью столбики термометров опустятся от -25 до -29 градусов, днем – от -13 до -16 градусов. Юго-западный ветер достигнет 6-12 метров в секунду.

В центральных районах осадки тоже не прогнозируются. Синоптики обещают от -19 до -37 градусов ночью и от -10 до -24 градусов днем. Ожидается ветер различных направлений 1-12 метров в секунду. По побережью татарского пролива порывы достигнут 17-22 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет небольшая метель со снегом. Осадком не предвещается в районе имени Полины Осипенко. Температура ночью упадет от -14 до -34 градусов, днем – от -14 до -20 градусов. Ветер различных направлений прогнозируется 1-14 метров в секунду. По побережью Охотского моря порывы достигнут 17-22 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.