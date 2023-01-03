Жительница Хабаровска перевела 900 тысяч рублей мошенникам под Новый год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Хабаровска осталась почти без миллиона рублей под Новый год. Все средства она скинула мошенникам на расчетный счет.

Женщине, работающей в больнице, позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей правоохранительных органов. Лже-полицейская сказала, что на хабаровчанку пытаются оформить кредит по поддельной доверенности. Перепуганная потерпевшая стала следовать инструкциям звонившей, чтобы предотвратить утечку денег.

- Ей сказали, что для предотвращения потери средств, необходимо оформить займ и перевести деньги на указанный счет. Хабаровчанка скинула мошенникам 900 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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