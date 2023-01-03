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НовостиПроисшествия3 января 2023 9:00

Жительница Хабаровска перевела 900 тысяч рублей мошенникам под Новый год

Злоумышленники представились правоохранителями
Марина ГОНЧАРЕНКО
Жительница Хабаровска перевела 900 тысяч рублей мошенникам под Новый год

Жительница Хабаровска перевела 900 тысяч рублей мошенникам под Новый год

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Хабаровска осталась почти без миллиона рублей под Новый год. Все средства она скинула мошенникам на расчетный счет.

Женщине, работающей в больнице, позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей правоохранительных органов. Лже-полицейская сказала, что на хабаровчанку пытаются оформить кредит по поддельной доверенности. Перепуганная потерпевшая стала следовать инструкциям звонившей, чтобы предотвратить утечку денег.

- Ей сказали, что для предотвращения потери средств, необходимо оформить займ и перевести деньги на указанный счет. Хабаровчанка скинула мошенникам 900 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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