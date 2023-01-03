Жительница Хабаровска перевела 900 тысяч рублей мошенникам под Новый год
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жительница Хабаровска осталась почти без миллиона рублей под Новый год. Все средства она скинула мошенникам на расчетный счет.
Женщине, работающей в больнице, позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей правоохранительных органов. Лже-полицейская сказала, что на хабаровчанку пытаются оформить кредит по поддельной доверенности. Перепуганная потерпевшая стала следовать инструкциям звонившей, чтобы предотвратить утечку денег.
- Ей сказали, что для предотвращения потери средств, необходимо оформить займ и перевести деньги на указанный счет. Хабаровчанка скинула мошенникам 900 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru