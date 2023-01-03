Роспотребнадзор по Хабаровскому краю: ситуация с ОРВИ в регионе остается сложной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае продолжаются вспышки гриппа и ОРВИ. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора. Эпидемический порог превышен во всех районах края.

Из хороших новостей: количество новых случаев заболеваемости снизилось на 35 процентов по сравнению с предыдущей неделей, но уровень эпидемического порога по прежнему выше нормы на 84,4 процента.

- По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, SARS CoV-2, риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и другие, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В ведомстве призвали пользоваться мерами профилактики: носить маски и не общаться с другими людьми без необходимости, а также как можно чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками. В праздники следует воздержаться от мест с массовым скоплением людей, походов в театры и ТЦ, а также кафе.

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