Роспотребнадзор по Хабаровскому краю: ситуация с ОРВИ в регионе остается сложной
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае продолжаются вспышки гриппа и ОРВИ. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора. Эпидемический порог превышен во всех районах края.
Из хороших новостей: количество новых случаев заболеваемости снизилось на 35 процентов по сравнению с предыдущей неделей, но уровень эпидемического порога по прежнему выше нормы на 84,4 процента.
- По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, SARS CoV-2, риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и другие, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
В ведомстве призвали пользоваться мерами профилактики: носить маски и не общаться с другими людьми без необходимости, а также как можно чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками. В праздники следует воздержаться от мест с массовым скоплением людей, походов в театры и ТЦ, а также кафе.
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