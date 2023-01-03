Пожар в двухэтажном доме произошел на улице Артемовская в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар по адресу Артемовская, 55 вспыхнул в Хабаровске в 2:20 ночи 3 января. В квартире двухэтажного жилого дома в этот момент находилось три человека: взрослый и двое детей.

Пожарные незамедлительно выехали на место. В помещении они обнаружили перепуганных жильцов. Сотрудники оперативно вывели их наружу. В ЧП никто не пострадал.

- Пожар был полностью ликвидирован к 03:22. Сотрудниками было обнаружено, что в квартире горят личные домашние вещи. Огонь распространился на 15 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ликвидации пожара участвовали 11 человек и три единицы техники. Причины возгорания установят сотрудники госпожнадзора.

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