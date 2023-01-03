Потолок загорелся в деревянном доме в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Кирга в ЕАО произошел пожар. Деревянный дом загорелся, как спичка, и в мгновении ока все помещение охватил огонь.

Все случилось в ночь на 3 января. Хозяин дома проснулся от запаха гари. Взглянув наверх, он увидел, как горит потолок. Он стал тушить пожар самостоятельно, и только когда понял, что не справляется, вызвал пожарных. Вместе с женой они сами покинули дом.

- Сотрудники ликвидировали возгорание, предотвратив полное уничтожение дома. Изнутри жилище полностью выгорело, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Пострадавших в происшествии нет. Сотрудники госпожнадзора считают, что наиболее вероятной причиной пожара стала неисправная печь. В настоящее время решается вопрос о привлечении жильцов дома к административной ответственности.

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