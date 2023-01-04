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НовостиОбщество3 января 2023 23:00

Развлечения на новогодних каникулах организовали для 127 тысяч школьников Хабаровского края

Образовательные учреждения организовывают интересные мероприятия для ребят
Александра ЯВИЩЕНКО
Развлечения на новогодних каникулах организовали для 127 тысяч школьников Хабаровского края

Развлечения на новогодних каникулах организовали для 127 тысяч школьников Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил досуг школьников на зимних каникулах с министром образования и науки региона Викторией Хлебниковой. На повестке были вопросы работы образовательных учреждений во время новогодних праздников.

- Дети из разных районов каря сегодня могут с интересом провести эти две недели выходных. Для них в крае работают больше полутора тысяч учреждений – школ, организаций допобразования, загородных лагерей, - сказал Михаил Дегтярев.

В этом году больше 127 тысяч детей 7-18 лет интересно проведут новогодние праздники, посещая культурные и спортивные мероприятия, кружки, экскурсии, программы профориентации. Больше 13 тысяч ребят сейчас отдыхают в 269 пришкольных лагерях.

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