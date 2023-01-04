Развлечения на новогодних каникулах организовали для 127 тысяч школьников Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил досуг школьников на зимних каникулах с министром образования и науки региона Викторией Хлебниковой. На повестке были вопросы работы образовательных учреждений во время новогодних праздников.

- Дети из разных районов каря сегодня могут с интересом провести эти две недели выходных. Для них в крае работают больше полутора тысяч учреждений – школ, организаций допобразования, загородных лагерей, - сказал Михаил Дегтярев.

В этом году больше 127 тысяч детей 7-18 лет интересно проведут новогодние праздники, посещая культурные и спортивные мероприятия, кружки, экскурсии, программы профориентации. Больше 13 тысяч ребят сейчас отдыхают в 269 пришкольных лагерях.

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