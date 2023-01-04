Встретили год поражением: хабаровский ХК «Амур» уступил победу минскому «Динамо»

Поражением «Амура» закончился хоккейный матч против «Динамо» в Хабаровске Фото: пресс-служба ХК "Амур"

3 января на льду «Платинум Арены» состоялся хоккейный матч между хабаровской командой «Амур» и «Динамо» из Минска. Это первая игра наших спортсменов в 2023 году. Белорусская команда оказалась сильнее «тигров». Матч завершился со счетом 1:4 в пользу гостей.

В первом периоде «зубры» забросили одну шайбу в ворота нашей команды, а во втором еще три, сильно опередив «Амур», который смог только раз успешно атаковать ворота соперников за всю игру.

Следующие матчи «тигры» проведут против казахстанского «Барыса». Игры состоятся 5 и 6 января в 17:00.

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