Прожиточный минимум установлен на 2023 год в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размер прожиточного минимума в Хабаровском крае на 2023 год утвердили в правительстве. В сравнении с прошлым годом его величина выросла на 13,6%.

- В среднем на человека новый размер прожиточного минимума составит 19 170 рублей. Для работающих жителей края - 20 895 рублей, для пенсионеров - 16 486, а для детей - 21 120, - рассказали в региональном правительстве.

Размер прожиточного минимума в Хабаровском крае используют при расчете соцвыплат. Соответственно, его увеличение повлияет на суммы выплачиваемых пособий по беременности, уходу за детьми, на рождение ребенка, на социальные доплаты к пенсии.

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