Две школы открылись в Хабаровским крае благодаря региональному минстрою Фото: Правительство Хабаровского края

Минстрой Хабаровского края подвело итоги ушедшего 2022 года. Было введено в эксплуатацию 15 объектов, среди которых две школы в селах Мичуринское и Найхин, а также детсад в селе Матвеевка. По сравнению с 2021 годом, темпы строительства увеличились в три раза.

Школе, которая работает в селе Найхин, в этом году исполнится 120 лет. Для детей здесь построили новое здание, которое местные жители ждали с 2018 года. Работы затянулись на долгие годы из-за ошибок в начальном проекте.

- Школа в селе Мичуринское получила имя знаменитого писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. В ней 18 классов, тренажерный, актовый, хореографический и спортивный залы, радиоузел и учебная лаборатория «Ситиферма», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Детсад в Матвеевке на 110 мест сдали в конце 2022 года. В трехэтажном здании предусмотрены игровые и спальные комнаты, спортивный зал, музыкальный класс, медблок и административные помещения.

Напомним, в 2023 году планируется сдать в эксплуатацию детсады в Хабаровске на Шатова, в Комсомольске, пристройку к средней школе в Вяземском. Всего минстрою края нужно будет обеспечить дачу около 20 объектов в 2023 году.

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