Неспокойная ночь: чудовищный пожар уничтожил частный дом и две машины в Комсомольске

Сильный пожар произошел ночью 4 января в Комсомольске-на-Амуре Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Не до сна пришлось этой ночью жителям микрорайона Попова в Комсомольске. Один из домов на улице Халтурина охватил огонь. Очевидцы вызвали пожарных в 2:50. Когда спасатели приехали, здание из бруса и дворовые постройки полностью повязли в языках пламени.

- Расчеты смогли локализовать пожар в 3:17. Открытое горение ликвидировали в 3:25. После этого начали разбирать сгоревшие конструкции и проливать их водой, чтобы огонь не вспыхнул снова. Закончили тушение в 12:12, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. В одном из помещений, оборудованном под гараж, стояли две машины, которые сгорели дотла. Также поврежден дом и бытовые помещения в пристройке по всей площади. Обгорело и 10 метров забора. Причины пожара устанавливают сотрудники госпожнадзора.

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