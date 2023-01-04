38-градусный мороз ждет Хабаровский край 5 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 5 января будет морозной и без осадков. Синоптики прогнозируют ночью от -22 до -24, а днем от -13 до -15 градусов. Скорость ветра достигнет 6-11 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края ожидаются морозы от -18 до -24 ночью и до -12 днем. Порывы ветра будут достигать 4-12 метров в секунду. Осадки не ожидаются.

Погода в центральной части региона не порадует потеплением. Ночью воздух остынет до 14-38 градусов мороза, а днем столбик термометра покажет от -7 до -24 градусов. Скорость ветра будет колебаться в пределах 4-12 метров в секунду. Синоптики не прогнозируют осадки.

На севере снег и метель накроет Николаевский и Ульчский районы. Температура ночью будет от -12 до -33, днем от -10 до -22. Средняя скорость ветра составит 4-12 метров в секунду, а по побережью Татарского пролива и Охотского моря ожидаются порывы до 20 метров.

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