Набивала карманы деньгами четыре года: бывший главбух больницы на Колыме провернула масштабную аферу

Больше пяти миллионов украла бывший главный бухгалтер магаданской больницы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

65-летняя жительница областного центра работала в медучреждении Магадана главным бухгалтером. По версии следствия, с 2018 по 2022 год она фиктивно устроила троих знакомых в штат больницы и получала вместо них зарплату, отпускные и компенсации.

- За четыре года сумма присвоенных средств составила 5,4 миллионов рублей. Обвиняемая забирала часть наличными из кассы учреждения, а другую перечисляла на банковские карты, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Вина бывшего главбуха подтверждается собранными доказательствами во время следствия. На женщину завели уголовное дело по статьям «мошенничество» и «служебный подлог». Пока шло расследование, обвиняемая частично возместила ущерб. На ее квартиру, гараж и наличные деньги наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

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