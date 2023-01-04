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НовостиПроисшествия4 января 2023 4:30

Набивала карманы деньгами четыре года: бывший главбух больницы на Колыме провернула масштабную аферу

Больше пяти миллионов украла бывший главный бухгалтер магаданской больницы
Александра ЯВИЩЕНКО
Больше пяти миллионов украла бывший главный бухгалтер магаданской больницы

Больше пяти миллионов украла бывший главный бухгалтер магаданской больницы

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

65-летняя жительница областного центра работала в медучреждении Магадана главным бухгалтером. По версии следствия, с 2018 по 2022 год она фиктивно устроила троих знакомых в штат больницы и получала вместо них зарплату, отпускные и компенсации.

- За четыре года сумма присвоенных средств составила 5,4 миллионов рублей. Обвиняемая забирала часть наличными из кассы учреждения, а другую перечисляла на банковские карты, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Вина бывшего главбуха подтверждается собранными доказательствами во время следствия. На женщину завели уголовное дело по статьям «мошенничество» и «служебный подлог». Пока шло расследование, обвиняемая частично возместила ущерб. На ее квартиру, гараж и наличные деньги наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

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