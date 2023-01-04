Почти две недели нет вестей: мужчина исчез с оживленной улицы в Хабаровске

В Хабаровске ищут мужчину, пропавшего 12 дней назад в центре города Фото: Иван МАКЕЕВ

47-летний хабаровчанин Дмитрий Доронин пропал 24 декабря 2022 года. Последний раз мужчину видели в районе Серышева – одной из центральных улиц краевой столицы. С момента пропажи прошло уже 12 дней, но до сих пор нет никаких новостей о том, что случилось с Дмитрием, и где он сейчас находится.

Рост мужчины – 172 сантиметра. У него худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка, серые глаза. В момент пропажи он был одет в черную шапку, светло-серую куртку с капюшоном, джинсы и черные ботинки.

Дмитрий Доронин Фото: ДПСО «Лига Спас»

Любую информацию о местоположении Дмитрия просят сообщать в полицию или волонтерам ДПСО «Лига Спас» по номерам +7 (924) 108-98-10 и +7 (914) 167-37-77.

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