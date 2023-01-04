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НовостиОбщество4 января 2023 6:45

Проезд на восьми маршрутах ощутимо подорожает в Хабаровске

Перевозчик поднимет стоимость услуг в феврале
Александра ЯВИЩЕНКО
Проезд на восьми маршрутах ощутимо подорожает в Хабаровске

Проезд на восьми маршрутах ощутимо подорожает в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчан ожидает очередное повышение стоимости проезда в автобусах с февраля 2023 года. Пассажироперевозки подорожают на маршрутах №№ 7, 8, 11, 17, 46, 47, 49 и 35, которые обслуживает ИП Артамонов. Основной причиной он называет рост цен на топливо и запчасти.

По словам предпринимателя, себестоимость проезда составляет 60 рублей с пассажира, в то время как действующая цена – 38-40 рублей. Перевозчик планирует поднять тариф до 45 рублей. Эта разница позволит частично компенсировать расходы на обслуживание машин.

Напомним, ранее ИП Артамонов закупил восемь новых китайских автобусов, которые уже вышли на городские маршруты №№ 8 и 35.

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