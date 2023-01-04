Переворот «под градусом»: пьяная рецидивистка на иномарке протаранила дерево на Колыме

Дерево остановило пьяную женщину за рулем иномарки в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

37-летняя жительница Магадана может на три года загреметь в колонию после аварии, которую она устроила в районе дома №7 на проспекте Ленина в областном центре. 25 декабря она села за руль подшофе, разогналась на узкой улице, но не справилась с управлением. Машину повело в сторону. Она улетела с дороги на обочину, перевернулась и врезалась в дерево.

- Водитель «Хонды Фит» получила травмы и была доставлена в областную больницу, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Оказалось, что похожий случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда женщине за пьяное вождение назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ сроком на два года. Теперь же на нее завели уголовное дело. Обвиняемой может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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