Этап детского Кубка России по шахматам стартовал в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Первый этап детского Кубка по шахматам стартовал в Хабаровске. Соревнования проходят среди участников четырех возрастных групп – от шести до 15 лет. За победу будут бороться 140 ребят из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Сахалинской области.

- В этом году пройдет больше 40 этапов по всей стране. Спортсмены могут принять участие неограниченное количество раз. На каждом турнире они зарабатывают рейтинговые очки, а в конце года восемь лучших шахматистов выйдут в финал, - сказал Павел Бордюхов, президент федерации шахмат Хабаровского края.

В турнире по классическим шахматам партия может длиться несколько часов. У каждого игрока есть 90 минут на ходы. Всего будет проведено девять туров в течение пяти дней.

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