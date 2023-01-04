Незнакомец оставил женщину с миллионным долгом в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый год для жительницы Магаданской области начался не радужно. 1 января она обратилась в полицию с просьбой разыскать афериста, который оставил ее с долгом в размере 925 тысяч рублей.

46-летняя женщина рассказала правоохранителям, что в последних числах декабря ей позвонил незнакомец. Мужчина представился работником банка. Он говорил настолько убедительно, что у потерпевшей не возникло никаких сомнений в правдивости его слов. Мужчина предупредил колымчанку о том, что мошенники пытаются оформить на ее имя заем. Чтобы сохранить деньги, нужно было взять деньги в долг у банка и перевести их на специальные счета, откуда никто их не сможет снять.

- Женщина оформила два кредита в разных банках и перевела 925 тысяч за счета, которые ей дал «сотрудник банка». После перевода денег он перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда потерпевшая поняла, что общалась с аферистом, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полиция завела уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Виновному грозит до шести лет колонии.

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