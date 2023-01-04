Михаил Дегтярев исполнил желания шести детей из Хабаровского края Фото: @Degtyarev_Info

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал участником акции «Елка желаний». Во время прямой линии, которая прошла с его участием в последних числах декабря, он выбрал три карточки с желаниями детей и пообещал их исполнить. Еще три глава региона снял с елки в Кремле.

- Все желания детей в рамках акции исполнены! – сказал Михаил Дегтярев.

По итогу подарки от губернатора получили четверо ребят из Хабаровского края и двое с Донбасса. Желания у детей оказались абсолютно разными: от спортивного домашнего комплекса до поездки на космодром.

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