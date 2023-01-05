Паромную переправу Ванино – Холмск закрыли из-за плохой погоды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае паромная переправа Ванино – Холмск перекрыта для движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Закрыли переправу накануне вечером, движение восстановят только после того, как погода восстановится. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным синоптиков 5 января нигде кроме северных районов края осадков не ожидается. В николаевском и Ульчском районах прогнозировали метель и снегопад. Температура воздуха до – 22 градусов. В Хабаровске сегодня до – 15 днем.

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