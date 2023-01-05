В Хабаровске на Энергомаше столкнулись два автомобиля Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В центре Хабаровска на перекрестке возле городского дворца культуры произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля, один из которых является такси, столкнулись на проезжей части. Как стало известно «КП» - Хабаровск», передняя часть одной из машин оказалась полностью разбитой.

Авария произошла утром 5 января. Очевидцы заметили рядом с место ДТП лужу, вероятно, из автомобиля в результате удара вытекла жидкость. О пострадавших не сообщается, движение в районе аварии затруднено, следующим в обе стороны автомобилям приходится объезжать столкнувшиеся машины.

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